Misteriozna ‘crna rupa’ usred okeana zbunila sve, a onda je otkriveno šta je zapravo

Misteriozna „crna rupa“ koja je otkrivena na Gugl mapi zaintrigirala je korisnike interneta.

The mysterious black spot on Google Maps is actually Vostok Island.

It is an island located in the southeast of New Zealand and belongs to the Republic of Kiribati, an island nation in the Pacific Ocean consisting of 33 coral atolls and islands. pic.twitter.com/FHCe1DjuO9

— Valia Traka (@TrakaValia) November 1, 2021