Misteriozna letelica pojavila se iznad Njujorka i Nju Džersija (video)

Tajanstvena letelica pojavila se iznad Njujorka i Nju Džerzija i snimilo ju je više ljudi. Brojni korisnici društvenih mreža podelili su snimke letelice.

​Ona je uočena u više delova Nju Džerzija, iznad puta 21, aerodroma Teterborou kao i iznad nekih delova Njujorka.

​Veliki broj očevidaca tvrdio je da se radi o NLO, ali je stigla informacija kojom bi mogla da bude rešena tajna ove letelice.

​Iz kompanije „Gudjir“ saopštili su da se radi o njihovom reklamnom cepelinu, koji je leteo iznad stadiona „Metlajf“ kako bi snimio iz vazduha NFL meč između Pitsburg stilersa i Njujork džajantsa.

y’all the “ufo” that y’all saw was a blimp haha 💀 pic.twitter.com/VpfGYyn6Vj

— diana (@dianamysticall) September 15, 2020