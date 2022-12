Mnogi greše, a može da bude opasno: Da li se lekovi uzimaju pre ili posle jela?

Verovatno ne postoji jednostavan odgovor. Ali, kao opšte pravilo, lek treba da uzimate na prazan želudac (jedan sat pre jela ili dva sata posle), osim ako u uputstvu nije navedeno drugačije.

Zašto se savetuje uzimanje lekova pre jela?

Naime, konzumiranje tableta nakon što jedete može uticati na način na koji vaš želudac i creva apsorbuju lek, pa delotvornost lekova može biti znatno umanjena.

Grejpfrut je dobar primer hrane koja može uticati na delovanje tableta. On ometa neke od enzima odgovornih za razgradnju lekova, što dovodi do povećane količine leka koji se skuplja u vašem telu. Povećana količina tableta dovodi do neželjenih efekata.

Ako dođe do skupljanja antihipertenzivnog leka, možete doživeti opasno sniženje krvnog pritiska. Ovakvi problemi se mogu dogoditi i sa lekovima koji se izdaju na recept i bez recepta, uključujući antacide, vitamine i tablete na bazi gvožđa, piše portal myDr.

