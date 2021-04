Možete? Čik pronađite leoparda za 5 sekundi! (foto)

Ova skrivalica izludela je svet, a veoma je moguće da će i vas.

Leopard se sakrio u svom prirodnom staništu i nešto vreba, a malo ko može da ga uoči na ovoj slici.

– Neko mi je poslao ovo i rekao da pronađem leoparda. Bila sam uverena da je šala… Dok nisam uočila leoparda. Možete li ga vi pronaći – piše u opisu fotografije.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo

