Najdublja veštačka rupa na Zemlji pokrivena samo – zarđalim poklopcem (foto, video)

Najdublja veštačka rupa na Zemlji duboka je 12.192 metra od površine, a prekrivena je samo jednim zarđalim metalnim poklopcem još iz vremena Sovjetskog saveza, piše “San”.

Rusku superduboku bušotinu Kola napravili su Sovjeti u ime nauke, kako bi saznali više o tome šta se nalazi ispod naših stopala. Stoga su kopali u nedogled. Projekt bušenja Zemljine površine počeo je blizu Murmanska sedamdesetih godina, kad su sovjetski naučnici želeli da ispitaju Zemljinu koru.

The Kola Superdeep Borehole in #Russia is the deepest hole in the world. It goes 12km into the ground! That's deeper than the Mariana Trench! Source: https://t.co/3SbnoZIfCX pic.twitter.com/rpz4dNU4kZ

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) July 11, 2018