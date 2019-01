Naježićete se: plivali sa DŽINOVSKOM belom ajkulom i to nije sve (video, foto)

Tim ronilaca imao je bliski susret sa jednom od najvećih belih ajkula na svetu – i preživeli su da ispričaju ovu priču.

Neki od ronilaca došli su tako blizu ženki ajkule u vodama na Havajima da su mogli da je dodirnu.

Some amazing footage of divers in Hawaii swimming with #DeepBlue, one of the world's largest great white sharks. Imágenes increíbles de buzos en Hawai nadando con un gran tiburón blanco, que se llama Deep Blue.



Ajkulu, dugačku oko šest metara i tešku oko 2,5 tone, istraživači prate 20 godina, a zovu je Veliko Plavetnilo (Deep Blue).

U oblast na južnoj obali Olahua privukao ju je miris mrtvog kita.

Gran festín se da este Tiburón blanco con el cadáver de un cachalote en las aguas de Hawai

Jedna od ronilaca, Oušen Ramzi, rekla je za Honolulu Star Advertiser da su snimali tigraste ajkule koje su se hranile mrtvim kitom, kada je stigla – najveća među svojom vrstom.

Neki su mogli i da je dodirnu

„Videli smo nekoliko tigrastih ajkula, a onda je ona došla i sve ostale su se razišle. Počela je da se češe o naš čamac“, rekla je.

Great White Shark sightings are rare in Hawai'i. Deep Blue—the largest known recorded one in the world—was spotted off the south shore of O'ahu yesterday.

„Ona je samo jedan veliki prelepi div i želela je da iskoristi naš brod da se počeše. Primetili smo je nakon izlaska sunca, a ostala je sa nama tokom celog dana.“

Selfi sa velikim belim divom?

Ramzi je rekla da je ajkula „šokantno široka“ i da postoji mogućnost da je trudna. Veruje se da ima oko 50 godina, a već ima i svoj Tviter nalog.

Velike bele ajkule se retko viđaju na Havajima jer više vole hladnija mora.

Ramzi kaže da starije, trudne velike bele ajkule nisu opasne, ali je ipak upozorila privače da ne plivaju u vodama u kojima se ajkule hrane.

Ajkule bi napale ljude samo ako bi bile znatiželjne ili ako bi ljude zamenile za uobičajeni plen, rekla je Ramzi za Honolulu Star Advertiser.

(BBC News na srpskom)