Napokon je rešena misterija izgradnje piramida? Objašnjenje leži u nečemu što je davno nestalo

Naučnici veruju da su možda rešili misteriju kako je 31 piramida, uključujući i svetski poznati kompleks u Gizi, izgrađena u Egiptu pre više od 4.000 godina.

Istraživački tim sa Univerziteta Severne Karoline Vilmington otkrio je da su piramide verovatno izgrađene duž davno izgubljenog, drevnog ogranka reke Nil – koji danas pokriva pustinja i oranice.

Dugi niz godina, arheolozi su mislili da su stari Egipćani sigurno koristili obližnji vodeni put za transport kamenih blokova potrebnih za izgradnju piramida.

Ali do sada, „niko nije bio siguran gde je ta lokacija, njen oblik, veličinu ili blizinu ovog mega vodenog puta do današnjeg mesta piramida“, rekala je jedna od autorki studije, profesorka Iman Gonajm.

Kao i druge reke, Nil se prilagođavao i menjao tokom vremena kao odgovor na klimatske promene, poplave i suše. Ljudi i mesta se takođe kreću sa rekom. U prošlosti su civilizacije padale i dizale se u skladu sa ovim promenama.

Nil nije uvek izgledao ili funkcionisao kao sada. Tragovi nekadašnjeg toka reke i njenih ogranaka mogu se naći skriveni ispod površine zemlje.

Mnogi naučnici su raspravljali i tražili odgovore na misterije Nila. Prethodna istraživanja su dokumentovala dokaze o postojanju delova drevnih vodenih puteva ili močvara, posebno u blizini piramida u Gizi.

Uzvodno blizu Luksora, obrasci migracije Nila su istraženi, a nizvodno napušteni kanali otkriveni su u delti Nila. Ipak, do sada naučnici nisu imali sveobuhvatnu mapu i razumevanje plovnih puteva koji su u prošlosti hranili opsežni lanac piramida od Lišta do Gize.

🏜️The pyramids of the Western desert in #Egypt were built alongside a now extinct branch of the Nile River named as the Ahramat Branch and identified using a combination of radar satellite imagery, geophysical data and deep soil coring.

🔗https://t.co/sL3uRtYn0q pic.twitter.com/Ci7hX7tLef

