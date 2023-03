Naši su još i dobri: Ovo su najluđi prevodi naslova slavnih filmova

Kad prevodioci rade adaptaciju filma za neku drugu zemlju, oni često prave puno grešaka, uzimaju prevelike slobode, a ponekad čak i pokvare zaplet. To se događa kad cijelu radnju filma prenesu u naslov, pa umjesto samo nejasnog simbola gledatelji već po naslu znaju o čemu se on radi bez da su ga pogledali.

Postoje primjeri i onih prijevoda koji su naprosto apsurdni, a ovo je popis nekih od najsmiješnijih adaptacija naslova filmskih hitova diljem svijeta, koje je sastavio Brightside.

1. Originalni naziv: Silver linings playbook

Srpski naziv: U dobru i zlu

Ruski naziv: moj dečko je ludak

2. Originalni naziv: Breaking bad

Srpski prevod: Čista hemija

Slovački naziv: Tata za met

3. Originalni naziv: Now you see me

Srpski naziv: Velika iluzija

Ruski naziv: Iluzija prevare

4. Originalni naziv: Some like iz hot

Srpski naziv: Neki to vole vruće

Ruski naziv: Džez je samo za devojke

5. Originalni naziv: Die hard

Srpski naziv: Umri muški

Ruski naziv: Žestoki momak

6. Originalni naziv: Snatch

Srpski prevod: Sneč: Svinje i dijamanti

7. Originalni naziv: Hangover

Srpski prevod: Mamurluk u Vegasu

Rusija: Momačko veče u Vegasu

8. Originalni naziv: Pretty woman

Srpski naziv: Zgodna žena

Kina: Oženiću se prostitutkom i uštedeti novac

9. Originalni naziv: Leon

Srpski prevod: Leon profesionalac

Kina: Ubica nije hladnokrvan kako je mislio

10. Originalni naziv: Shawshank redemption

Srpski naziv: Bekstvo iz Šošenka

Finska: Rita Hejvort je ključ za bekstvo

11. Originalni naziv: The Untouchables

Srpski prevod: Nedodirljivi

Ruski naziv: 1+1

12. Originalni naziv: The parent trap

Srpski naziv: Klopka za roditelje

Nemački naziv: Bliznakinja retko dolazi sama

13. Originalni naziv: Eternal sunshine of the spotless mind

Srpski naziv: Večni sjaj besprekornog uma

Italijanski naziv: Ako me ostaviš, uništiću te

14. Originalni naziv: Home alone

Srpski naziv: Sam u kući

Francuski naziv: Mama, propustio sam avion

