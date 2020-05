Naučnici u čudu: Izumrla ptica se pojavila – posle 100.000 godina (foto)

Smatralo se da je ptica aldabra, belogrli petlić, izumrla još pre 100.000 godina. Međutim, nedavno je primećena, i ostavila naučnike u čudu.

Prema istraživanju objavljenom u zoološkom časopisu Linnean Society, ptica koja je viđena u letu, rezultat je je „iterativne evolucije“. To znači da su se geni, za koje se mislilo da su nestali, ponovo pojavili, odnosno da, iako su životinje možda davno izumrle, to ne sprečava gene da se razvijaju danas.

Takvi procesi inače mogu da uzrokuju ponovnu pojavu više ili manje sličnih vrsta, od materijala predaka, što je posledica „blage evolucije“.

Ali sve to ne znači da će biti moguće da se uskoro pojave i runasti mamuti ili dinosaurusi. Do sada je ova pojava zabeležena kod nekih vrsta kornjača, a sada i prvi put kod ptica.

