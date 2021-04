Ne gledajte dole: Otvoren najduži viseći pešački most na svetu (video)

Najduži viseći pešački most na svetu otvoren je danas u blizini grada Aruka na severu Portugalije. Vlasti i meštani Aruke se nadaju da će ova jedinstvena atrakcija, čija je izgradnja koštala oko 2,3 miliona evra i trajala oko dve godine, pomoći da region oživi, posebno posle razorne pandemije kovida-19.

Most se nalazi na oko šezdesetak kilometra od Porta, i dugačak je 516 metara, a prolazi iznad kanjona reke Paive unutar nacionalnog parka pod zaštitom UNESCO. Most je sagrađen 175 metara iznad zemlje i širok je 1,2 metra.

Ovo je najduži viseći most napravljen od čeličnih kablova i metalnih rešetaka, a postavljen je između dva ogromna betonska stuba i od danas je otvoren samo za lokalno stanovništvo, dok od ponedeljka svi mogu da rezervišu posetu.

The world's longest pedestrian suspension bridge has opened in Portugal – but it's not for the faint-hearted.

