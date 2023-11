Ne, nije haljina! Znate li šta znači ženski znak na vratima toaleta?

Muški znak ima pantalone, ženski ima haljinu – barem smo tako mislili do nedavno, dok firma „Aksosoft“ iz Arizone nije napravila kampanju koja ima cilj da izjednačavanje polova u određenim muškim zanimanjima.

Tako su u sklopu kampanje i otkrili da zapravo nikada nije bilo reč o haljini na ženskom znaku za „wc“.

Jedna od predstavnica kompanije „Aksosoft“ potvrdila je da haljina u obliku troulga na ženskom znaku za toalet, nikada zapravo nije ni predstavljala haljinu.

Reč je o plaštu, koji je trebalo da poruči da žene mogu biti superheroji, piše The Mirror.

“U nauci, tehnologiji, umetnosti, matematici, politici, na ulicama i u našim domovima žene su često nevidljive, nepozvane ili jednostavno zaobiđene. Devojke i žene koje se zanimaju za nauku, tehnologiju, mehaniku i matematiku su manjina”, rekli su iz firme.

Njihova kampanja „To nikada nije bila haljina“ (It was never a dress) ima cilj da podstakne razgovore o prihvatanju žena u bilo kom zanimanju. Nije reč samo o jednakosti polova, nego i o tome da se popuni veliki nedostatak radnih mesta u brojnim zanimanjima.

