Nešto se čudno dogodilo: Zašto oktobru 1582. godine fali 10 dana?

Korisnici društvenih mreža primetili su nesvakidašnje neslaganje u kalendarima svojih mobilnih telefona.

Naime, ako pređete na 1582, primetićete da nakon 4. oktobra, umesto 5. oktobra, sledi 15. oktobar. Takođe, možete videti da sredinom tog meseca nedostaje deset dana.

Ne, nije greška na uređaju, tih 10 dana nije ni postojalo, piše IFLScience.

In the year 1582 something strange happened.

Thursday 4th October was followed immediately by Friday 15th October.

This is the story of history's 10 missing days… pic.twitter.com/nAbuoQFJAd

— The Cultural Tutor (@culturaltutor) October 4, 2024