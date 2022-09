Neverovatan prizor s jadranske plaže postao hit: Ovo je nadmašilo sve do sada (foto)

Letnja turistička sezona polako se bliži kraju, a na plažama širom sveta se tokom vrelih dana neretko mogu videti i nesvakidašnji prizori koji nasmeju, ali i šokiraju mnoge.

Jedan od njih zabeležen je fotografijom koja je objavljena u Fejsbuk grupi “Dnevna doza prosječnog Dalmatinca“, na čijim se stranicama često može pronaći humorističan sadržaj s Jadrana.

Ovog puta u glavnoj ulozi je muškarac koji leži na plaži umotan u najlon. Nije poznato šta ga je nateralo da se u takvom izdanju prepusti sunčanju, ali fotografija je šokirala mnoge i ubrzo prikupila preko tri hiljade lajkova.

Mnogi su komentarisali neobičan prizor.

„Ma daj… Ne verujem. Ovo je nadmašilo sve do sada“, napisala je jedna korisnica, a drugi korisnik je dodao: „Svaki put pomislim da sam video stvarno svašta. I onda skoknem do ove stranice, i iste sekunde shvatim da to i nije baš tako…“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.