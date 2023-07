Neverovatna optička iluzija: Miš ili lice čoveka – ono što ste prvo ugledali otkriva mnogo o vašem mozgu

Ova optička iluzija prikazuje crno-beli obris subjekta. Šta su vaše oči prvo primetile? Da li je miš ili čovek? Želite da znate zašto se to tako dešava? Pročitajte u nastavku.

Optičke iluzije su veoma korisne za mozak. Oni stimulišu sposobnosti mozga za vizuelnu obradu i mogu poboljšati kognitivne veštine kao što su pažnja, percepcija i rešavanje problema.

Osim toga, optičke iluzije se mogu koristiti kao oblik zabave za ljude svih uzrasta. Istraživanja su pokazala da redovno izlaganje optičkim iluzijama može podstaći kreativnost, podstaći bolje razumevanje složenosti vizuelne percepcije i sprečiti kognitivni pad kod starijih osoba.

Evo optičke iluzije koja će vas naterati da razmislite dvaput.

Na slici koja je podeljena u snimku iznad, možete videti obris koji prikazuje figuru.

Šta ste prvo videli? Da li je to muško lice ili miš?

Fokusirajte se na snimak i zapamtite koja vam se slika prva pojavljuje u umu.

Jeste li napravili izbor?

Pa da li je to muško lice ili miš?

Šta ako kažemo da su oba tačna.

Pogledajte objašnjenje u nastavku da biste saznali zašto.

Ako vidite muško lice ili miša, u oba slučaja ste u pravu. Ali zašto se nekima od vas pojavilo kao muško lice, a drugima kao miš?

Odgovor se nalazi u teoriji obrade odozgo nadole koju je predložio britanski psiholog Ričard Gregori.

Prema ovoj teoriji, naše oči prikupljaju mnogo informacija u obliku stimulusa, ali dok dođu do mozga, većina ih je izgubljena. Kao rezultat toga, percepcija koja se stvara nije baš ono što su naše oči videle.

Ali, kako je naš mozak evoluirao tokom vremena, on filtrira one stvari koje ne može da razume da bi brzo doneo odluku, ili u ovom slučaju, odlučio da li je to muško lice ili miš.

Da bismo doneli odluku, naš mozak formira hipoteze na osnovu našeg znanja o svetu oko nas, što nije uvek tačno.

Kako se naš mozak pažljivije fokusira na sliku, on prikuplja više informacija i stoga je u stanju da razume da slika koja liči na lice čoveka takođe može biti slika miša i obrnuto.

