Neverovatni Japanci: Proizveli banane koje možete da jedete sa korom

🍌🍌🍌 . 岡山県産のバナナ。 . さっぱりとした甘さで美味しい😋 真ん中の黒っぽいところが 美味しいところらしい。 . 2本で1081円。 もうちょっと、安くなりますよぅに🙏 . . #もんげーバナナ #MONGEEBANANA #完熟#国産バナナ

A post shared by Yoshie Terashima (@yoshie.t.0707) on Mar 19, 2017 at 8:16pm PDT