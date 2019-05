Neverovatno otkriće: Prvi put u vulkanskim stenama pronašli vanzemaljsku materiju (video)

U novoj studiji CNRS Centra za molekularnu biofiziku u Francuskoj, naučnici su otkrili vanzemaljsku organsku materiju „zarobljenu“ u vulkanskim stenama duž planine Makondžva u Južnoj Africi, starim više od tri milijarde godina, prenose mediji.

Od rane istorije Sunčevog sistema, meteoriti i druge svemirske stene bombardovale su Zemlju, a prema nekim teorijama, donele su i gradivne blokove života koji su omogućili nastanak života na Zemlji. Nalaz vanzemaljske organske materije u planinama Južne Afrike izgleda da potvrđuje te teorije, prenosi sajt advocator.ca.

– Ovo je prvi put da smo pronašli stvarne dokaze za vanzemaljski ugljenik u zemaljskim stenama – kaže Frances Vestal, astrobiolog iz CNRS Centra za molekularnu biofiziku u Francuskoj.

U Džozefsdal Čert, vulkanskom ležištu u regionu planine Makonžva, istraživači su otkrili plitki sloj stena koji je pokazivao neke abnormalne karakteristike.

Među njima, postojale su dve vrste nerastvorne vanzemaljske organske materije, što bi bila i najstarija organska materija vanzemaljskog porekla koja je pronađena na Zemlji, prenosi kanadski sajt.

“The find supports the idea that organic, meaning carbon-based, chemicals from space supplied some of the raw materials for the first life on Earth.” https://t.co/hKJyn38CRI

Organic matter from space preserved in 3.3-billion-year-old rocks#science pic.twitter.com/BIDbURDU8O

— Michael O (@Mondomoog) May 24, 2019