Njegova metoda postala hit: Nastavnik predaje informatiku bez kompjutera (foto)

Muškarac iz Kumasija nacrtao je kredom detaljan crtež programa na tabli, a fotografije njegove neobične nastavne metode postale su hit nakon njihovog objavljivanja na Fejsbuku.

Netizens Applaud Ghana Teacher who Drew MS Word on Blackboard for Students to Learn https://t.co/tGRGSSIee4 pic.twitter.com/lNuvNdsIsi

— The Sydney News (@thesydneynews) February 27, 2018