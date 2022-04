NLO misterija: Šta se stvarno dešavalo u Rozvelu i šta je bilo sa telima vanzemaljaca?

Priča o vanzemaljcima stara je koliko postoji i televizija i štampa. Ali kako je sve počelo:

Sve je počelo 2003, kada je u Predstavničkom domu Kongresa odobren predlog Danijela Folija, republikanca iz Rozvela. U predlogu je, između ostalog, naveo da su vanzemaljci doprineli priznavanju Novog Meksika, države koja se od navodnog pada NLO-a 1947. povezuje s malim zelenim bićima.

Šta se dogodilo?

Za vreme jake oluje osmog jula 1947, neidentifikovani objekat srušio se nedaleko od imanja u Rozvelu, u Novom Meksiku. Vlasnik imanja V.V. “Mek” Brejzel našao je metalne ostatke i mnogi svedoci su tada izjavili da su primetili njihove neobične karakteristike.

„Čudno je što ste taj lim mogli da zgužvate, a kada biste ga spustili, on bi odmah povratio prvobitni oblik“, izjavio je, prema rečima svedoka, Mekov sin, Vilijam Brejzel Mlađi.

“Leteći disk”

Sumnje su se povećale kada je Volter Ou, predstavnik za javnost Vojnog aerodroma u Rozvelu, saopštio da je nađen “leteći tanjir”.

Posle nekoliko sati, vladini stručnjaci su stigli na lice mesta i saopštili da je pukao meteorološki balon.

Vanzemaljci?

Incident je ubrzo pao u zaborav sve dok 1978. godine fizičar Stanton T. Fridman nije obavio razgovor s majorom Džesijem Marselom, koji je bio među onima koji su pronašli ostatke 1947.

Major Marsel je rekao da je američka vlada prikrila postojanje vanzemaljske letelice, što je pokrenulo teorije zavere.

Volter Ou je na samrti priznao da je priča o meteorološkom balonu služila da zamaskira slučaj i tvrdio je da je video vanzemaljce.

Sovjetski pilot?

U knjizi „Oblast 51“ Eni Džejkobsen iznosi teoriju da je Rozvel “bio sovjetska zavera za izazivanje panike u SAD”.

„Našli su tela pored srušene letilice. To nisu bili vanzemaljci, niti vazduhoplovci koji su to postali svojom voljom. Bili su to ljudski zamorčići. Bili su neuobičajeno mali za pilote, činilo se da su u pitanju deca. Nijedan nije imao više od 150 centimetara“, napisala je ona.

„Bili su toliko deformisani da je to bilo groteskno, ali svako na isti način kao i ostali. Imali su neobično velike glave i ogromne oči neuobičajenog oblika.“

Rozvelski izveštaj

Godine 1994. Američko ratno vazduhoplovstvo objavilo je izveštaj o incidentu u kome stoji da je reč o ostacima balona korišćenog u okviru istraživačkog projekta MOGUL.

MOGUL je bio tajni projekat za „utvrđivanje stanja sovjetskog nuklearnog naoružanja“, u kome su korišćenji mikrofoni za detektovanje dugih zvučnih talasa.

Izveštaj iz 1997.

U izveštaju Američkog ratnog vazduhoplovstva na 224 stranice pod nazivom „Rozvelski izveštaj: Slučaj zaključen“ navodi se da su viđeni „vanzemaljci“ verovatno antropomorfne probne lutke koje su se nalazile u balonima, prenose mediji.

„Sigurni smo da će ovo biti konačna verzija incidenta u Rozvelu kada izveštaj bude objavljen“, izjavio je pukovnik Džon Hejns, potpredsednik Tima za skidanje oznake tajnosti Američkog ratnog vazduhoplovstva.

