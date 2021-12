Norvežanin i Rus odigrali najdužu partiju šaha koju je svet ikada video

Norvežanin Magnus Karlsen bio je pred porazom, ali je uspeo da se izvuče iz mat pozicije i da pobedi Rusa Jana Nepomnjaščnog u šestoj partiji bitke za titulu prvaka sveta u šahu. Nadmudrivanje za tablom trajalo je rekordnih sedam sati i 45 minuta, a ukupno su povučena 136 poteza!

136 moves, almost 8 hours of play, and we have the first decisive game of the match.

Magnus Carlsen wins Game 6 and is now leading by one point 3½-2½.#CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/213U87YTcz

— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 3, 2021