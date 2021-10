Nova misterija na Mesecu, naučnici iznenađeni rezultatima analize uzoraka

Lava je tekla površinom Meseca pre samo dve milijarde godina, pokazala je analiza stena koje su donete na Zemlju u sklopu kineske misije „Čange-5“.

Naime, hemijska analiza stene, teške oko dva kilograma, pokazala je da su na Mesecu vulkanske aktivnosti trajale duže nego što se do sada pretpostavljalo, objavili su naučnici Akademije geoloških nauka u Pekingu.

Rezultati analize, objavljeni nedavno u žurnalu „Sajens“, ukazuju da su to najmlađe vulkanske stene na Mesecu.

Naučnici su otkrili da su uzorci milijardu godina mlađi od onih stena koje su na Zemlju doneli astronauti iz Amerike i bivšeg Sovjetskog Saveza pre više od 40 godina.

