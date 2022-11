Novina u Kini: Asistenti za spavanje leče nesanicu

Preko dana Kinez Šen Je (23) radi kao administrativni radnik u državnom preduzeću. Ali noću radi kao pomoćnik za spavanje koji prima naloge iz onlajn prodavnice.

Pošto klijentima naplati više stotina juana na sat, Šen preuzima važan zadatak koji jastuci, aromatični proizvodi i lekovi ne bi mogli da ispune da natera svoje klijente da se uspavaju što je prije moguće.

„Ovaj posao radim više od 2 godine da bih zaradio nešto dodatnog novca“, rekao je Šen. Rekao je da je potražnja na tržištu ogromna i da mu „klijenti nikad ne nedostaju“.

Nesanica muči više od 300 miliona ljudi u Kini, prema izvještaju koji je objavilo Kinesko društvo za istraživanje sna 2021. Šenova tajna je njegov prijatan glas, senzibilitet i iskustvo. On uglavnom radi tako što priča priče klijentima i razgovara sa njima. Prema Šenovim riječima, nije lako biti angažovan kao pomoćnik za spavanje u onlajn prodavnici, jer to zahteva prijatan glas i spoljašnjost, diplomu i nešto talenta. U onlajn prodavnici asistenti za spavanje su svrstani u više kategorija, na osnovu sveobuhvatnih procena. Tako cena jednosatnog govornog poziva može da varira od 50 juana (oko 7 američkih dolara) do 310 juana. Za 18-godišnju Su Siao, takođe asistenta za spavanje, stvari su malo drugačije.

”Ovo sam uradila čisto iz dosade i radoznalosti”, rekla je Su. Naplaćivala je samo 15 juana po noći. Njeni klijenti su uglavnom mladi ljudi koji, mučeni poslom ili životnim stresom, veoma teško uspijevaju da zaspu.

Su je dodala da jedan od njenih klijenata, koji je ranije ostajao budan do tri sata ujutru, sada uspeva da zaspi u ponoć, nakon kupovine njene usluge četiri uzastopna dana. Sadržaj njene usluge je sličan Šenovom, uključujući ćaskanje i čitanje priča.

