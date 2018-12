Oprostiše se od života: nebo usred noći postalo – PLAVO (video, foto)

„Mislio sam da je kraj sveta…“ Neki su čak posumnjali na vanzemaljce i ruske hakere. Umirila ih je policija koja je na Tviteru napisala da „nema dokaza o vanzemaljskoj aktivnosti“

Požar na transformatoru u četvrti Kvins u Njujorku osvetlio je nebo u sablasnu plavičastu svetlost u četvrtak uveče i prilično uznemirio stanovnike.

What is happening in queens?!!!! It’s humming and changing psychedelic colors… tons of sirens?!! pic.twitter.com/xkskHdzOxo

— Juju Chang (@JujuChangABC) December 28, 2018