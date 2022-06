Optička iluzija koja će vas izludeti: Samo 1 posto ljudi može da pronađe skrivenog tigra

Optička iluzija sa „skrivenim tigrom“ postala je viralna na društvenim mrežama, a u njoj je potrebno pronaći skrivenog tigra na ilustraciji na kojoj dominira jedan veliki tigar u šumi.

Can you find the hidden tiger in this picture, no cheating and please don’t spoil it for others if you know. pic.twitter.com/hHpxdXT8pk

— 🖤 Dolly 💫1111💫 (@Noconsent12) June 6, 2022