Optička iluzija: Pogledajte šta se dogodi ako 20 sekundi posmatrate u ovu sliku

Optička iluzija iz 1985. koja pokazuje kako daltonisti vide boje postala je viralna na društvenim mrežama.

Radi se o iluziji koja prikazuje britansku zastavu u žuto-zelenoj kombinaciji boja, a u centru slike se nalazi crna tačka, koju je potrebno posmatrati 20 sekundi.

Ever wondered what colour-blind people can actually see? #OnThisDay in 1985, Horizon had the answer via the London Underground map, while viewers stared at a dot to make the Union flag appear in red, white and blue on a blank screen. pic.twitter.com/b1cyJscgzT

