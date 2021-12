Optička iluzija zbunila društvene mreže: Pomeraju li uopšte ove kocke?

Ova zanimljiva optička iluzija prikazuje dve 3D kocke koje se pomeraju po slici, ali one zapravo ostaju mirne. Na Tviteru je podelio korisnik Stiv Stjuart Vilijams, a animacija prikazuje dve kocke jednu pored druge na plavoj pozadini.

The cubes aren’t moving at all. The motion is all in your head. What. The. 🤯 pic.twitter.com/u8KbTH7cOb

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) December 25, 2021