Ostavio bebu u vozu, izašao da zapali cigaretu… (video)

Nesvakidašnja situacija desila se u američkoj saveznoj državi Ohajo, kada je u jednom vozu otac ostavio bebu na sedištu i izašao da zapali cigaretu. U međuvremenu voz je otišao, prenosi „ABC News“.

A baby was left on a train when a father stepped outside to smoke a cigarette and didn't make it back before the train departed. Operations staff returned to the station to reunite them, and officials say the infant was never in danger. https://t.co/fwt8ZhQYMe pic.twitter.com/TofvLLaXZY

— ABC News (@ABC) February 6, 2019