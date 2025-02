Osvojiće vas na prvi pogled: Pravi Snupi postoji, a sada je vreme i da ga upoznate!

Verovali ili ne pravi Snupi (Snoopy) iz crtanog filma postoji, on je realan! Snupi je možda bigl, ali njegov dvojnik u stvarnom životu je mini ovčija pudlica (Sheepadoodle).

Sa potpuno belim licem, mastiljastim crnim nosom i crnim ušima koji odgovaraju, Bejli (engl. Bayley), mini ovčija pudlica (Sheepadoodle), neverovatno liči na legendarnog crtanog psa Snupija.

Neverovatno preslatko lice jednogodišnjeg psa privuklo je pažnju ljubiteljima životinja na društvenim mrežama, a praćenje američkog šteneta na Instagramu je naglo poraslo na više od 145.000 pratilaca (u ovo vreme objavljivanja).

Bejlijev meteorski uspon do slave podstakao je Instagram nalog Doodle Dogs Club, koji je podelio fotografiju mini ovčijeg pudla pored snimka crtanog lika Snupija iz Peanutsa.

Natpis glasi: “Upoznajte @Bayley.Sheepadoodle, pljunutu sliku Snupija! Sa tim velikim ušima i onim dugmastim nosom, Bejli je savršena stvarna verzija našeg omiljenog psa iz crtanog filma.” Post je prikupio preko 7000 komentara u tri dana od objavljivanja.prenosi portal people.com

Inače za one koji ne znaju mini ovčija pudlica je rezultat ukrštanja starog engleskog ovčara sa minijaturnom pudlom. Obe rase su poznate po tome što su druželjubive i razigrane. Minijaturna sorta obično naraste do visine od oko 45 cm i može težiti do 18.5 kg. Snupijeva rasa, bigl, je manjeg rasta i obično naraste do 30-38 cm, prenosi zanimljivostidana.com.

Snupi se prvi put pojavio u stripu 4. oktobra 1950. Osmislio ga je Čarls M. Šulc, a izvorna ideja za njegov lik je bio Spajk, Šulcov pas iz detinjstva. Snupi se prvi put se pojavio u uspravnom položaju 1956, u epizodi u kojoj vozi klizaljke na zaleđenom jezeru. Na samome početku Snupi nije pripadao Čarliju Braunu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com