Otkriven najmanji reptil na svetu, staje na vrh prsta (foto, video)

Na Madagaskaru je pronađen gmizavac za kojeg naučnici veruju da je najmanji na svetu, a reč je podvrsti kameleona čije je telo dugačko samo 13,5 milimetara.

Researchers have discovered what may be the world's smallest reptile. This micro chameleon species (Brookesia nana) was found in northern Madagascar and is only 22mm long from its snout to the tip of its tail. 📸 Frank Glaw pic.twitter.com/h3D3zbicXP

