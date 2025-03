Otkrivene reči kojima je Tito zaprosio Jovanku: Ostala zatečene kada ih je čula, to nije očekivala

Jovanka Budisavljević upoznala je Josipa Broza Tita u Daruvaru, nakon što je zamenila Davorjanku Paunović Zdenku na mestu sekretarice u njegovom kabinetu

Tito i Jovanka ove godine proslavili bi 73 godine brala.

Njih dvoje činili su moćan duet koji ni danas ne izlazi iz mode. A evo kako je počela njihova priča…

„Treba li da kažem koliko sam bila iznenađena i zbunjena? Pa, ja sam bila devojka iz sredine s patrijarhalnim vaspitanjem. Meni je najpre razlika u godinama isključivala i pomisao na takvu vezu. Osim toga, bila sam, neće biti neskromno da kažem, dopadljive prirode i imala sam više udvarača…“ Ovako je Jovanka Broz opisala svoja osećanja maršalovom ličnom doktoru Aleksandru Matunoviću nakon što ju je Tito zaprosio.

Oborio ju je s nogu iznenadnim pitanjem. „Ali ne, ne… Nisam se ja brzo s tim pomirila i lako predala. Potrajalo je to… I posle nekog vremena počela je ta naša veza“, navodi dalje Matunović u svojoj knjizi „Jovanka Broz Titova suvladarka“.

Jovanka Budisavljević upoznala je Josipa Broza Tita u Daruvaru, nakon što je zamenila Davorjanku Paunović Zdenku na mestu sekretarice u njegovom kabinetu. Postoje razne teorije o tome kako su se zavoleli i u kom je trenutku poslovni odnos prerastao u nešto više. Jedna od najvećih misterija Jugoslavije.

„Moj život bio je težak, ispunjen stresovima, ličnim gubicima, svakojakim nedaćama, i osećam da bih s tobom napokon osigurao spokojstvo i sreću…“ Ovim rečima je Tito zaprosio Jovanku, mladu partizanku koja se istakla u ratu i zaradila čin majora. Iako su bili u vezi pet godina, ostala je zatečena kada joj je saopštio svoje namere.

Tajno su se venčali 15. aprila 1952. Ceremonija se odigrala nedaleko od Iloka, u Titovoj vili uz Dunav, u najužem krugu ljudi. Kum im je bio Aleksandar Ranković, šef Državne bezbednosti. Jovanka je imala 28, a Tito 60 godina i više nego buran ljubavni život iza sebe.

U početku ga je brinuo njen nedostatak obrazovanja. No, to se brzo nadoknadilo. Odmah posle venčanja obezbedio joj je lekcije iz kojih je naučila sve što treba o protokolarnim susretima i primerenom oblačenju, kao i časove stranih jezika. Tako se Jovanka od neuke žene iz naroda gotovo preko noći pretvorila u otmenu i obrazovanu damu. I to prvu, ni manje, ni više.

Kasnije je pričala da razliku u godinama ipak nije osećala, jer je Tito bio vitalan i pun energije. Doživotni predsednik SFRJ, revolucionar, diplomata, učesnik oba svetska rata i nadasve kontroverzna istorijska ličnost oko koje se decenijama pletu najrazličitije priče bio je i veliki ženskaroš. Opšte poznata stvar, koja je njegove saradnike često dovodila do ludila.

