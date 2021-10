Otkriveni ostaci nacističkog „čudesnog oružja osvete“ (foto)

Ostatke su pronašli arheolozi Kolin i Šon Velč, braća koja već 10 godina istražuju mesta gde je palo nacističko „čudesno oružje“.

Oni su do sada otkrili i više mesta gde je pala leteća bomba V1, preteča današnjih krstarećih raketa.

Čudesno oružje koje je trebalo da preokrene tok rata

Oni su sada pronašli ostatke rakete V2, teške oko 800 kilograma, među kojima su i veliki fragmenti komore za sagorevanje rakete, a pretpostavlja se da je ona pala oko ponoći 14. februara 1945, piše Lajvsajens.

V2 Platt Thursday 23rd September 2021: study completed, finds analysis, conservation, recording and cataloguing next, then report for KCC HER and major concerns involved. Enormous thanks to Pearson TQ and HE services. Very successful excavation ⁦@planthireHE⁩ #Archaeology pic.twitter.com/iPztLFYnYM

— Crater Locators (@CraterLocators) September 23, 2021