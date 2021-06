Nešto do sada neviđeno: Otvoren prvi bazen na 35 metara u vazduhu (video)

Snimak je pokrenuo lavinu komentara.

Topli dani su stigli – pa kako vam se dopada ideja plivanja u tirkiznoj vodi između dva nebodera u prozirnom bazenu okačenom na 35 metara u vazduhu?

Kupači uživaju u londonskom 25 metara dugom „Ski Pool-u“ otvorenom u maju – za koji se veruje da je „prvi na svetu“ te vrste.

Swimmers enjoy warm weather in London at the Sky Pool which is believed to be the world’s first transparent pool built between two skyscrapers

