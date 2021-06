Ova pitanja bila su na testu 4-godišnje članice Mense: Znate li vi rešenja?

Pre nego što je prošle nedelje postala članica Mense dvogodišnja Kashe Quest, najmlađa u društvu najinteligentnijih ljudi na svetu bila je Dayaal Kaur iz Birmingema, kojoj je to pošlo za rukom sa nepune četiri godine.

Dayaal Kaur of Birmingham UK scored a 142 on the Mensa Test. Albert Einstein scored a 160 🤯🤯

And this little Kaur is only 4!!! #SikhExcellence pic.twitter.com/698vdz897D

