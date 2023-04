Ovaj anđeoski broj je enigma za mnoge, njegova simbolika je misteriozna!

Broj 23 sveprisutan je u brojnim segmentima naših života. Uzmimo za primer samo ljudsko telo – ono se sastoji od 46 hromosoma, odnosno od dva para po 23 hromozoma koje daju roditelji.

U matematičkom smislu broj 23 se smatra primarnim ili prostim brojem jer je deljiv sam sa sobom i sa brojem 1. Najmanji je primarni broj koji ima dve uzastopne brojke. U numerologiji on predstavlja promenu, napredak i inovaciju. Označava nove početke i transformaciju te donosi duhovni rast. On je broj manifestacije i kreativnosti. Pomaže vam da iskažete svoju kreativnu stranu te je iskoristite na praktičan način. Broj 23 označava i ravnotežu – most je između uspona i padova kao nezaobilaznog dela svakog života.

Često se spominje i u Bibliji. Jedna od najpoznatijih molitvi u Bibiliji je molitva 23. Ona donosi ohrabrenje za sve vernike.

Je li broj 23 srećan ili nesrećan, pitate se? Teško je reći, a zavisi i od toga koga pitate i kako ga tumačite. Mnogi ga smatraju enigmom. Neki ga nazivaju anđeoskim brojem koji vam poručuje da niste sami, da imate podršku i da ste spremni za promene. Viđate li ga često u svojem okruženju na digitalnim brojčanicima, u prometu ili na stambenim zgradama? Anđeli vam možda šalju poruke da ste na pravom putu u svom životu.

Ako ste gledali film „Broj 23“ (eng. The Number 23) sa Džim Kerijem u glavnoj ulozi iz 2007. godine, možda imate sasvim suprotno mišljenje od toga. Često pojavljivanje broja 23 u popularnoj kulturi neki vide i kao loš predznak.

