Ovako ćemo piti kafu: Konobari pokazali kako zamišljaju svoj posao u doba korone (video)

Letní zahrada Brandejské hospody

❗️Termín 25. května 2020 a znovuotevření restauračních zahrádek se kvapem blíží a my nechceme nic nechat náhodě!✅ Mezi hosty a obsluhujícím personálem počítáme s avizovanými rozestupy 1,5 metru. 🧐 Vypracovali jsme interní metodické pokyny a v současné době je v rámci kolektivu uvádíme do praxe a zanášíme do nich případně nastalé problémy. 🎥 Nechali jsme se inspirovat v zahraničí a praktické cvičení jsme zaznamenali na videonahrávací zařízení. Zatím jde vše jako po másle a na 25. května 2020 se moc těšíme! 🙂 V hlavních rolích účinkovali: Host Ing. Králík – Jiří Kavka Číšník Luboš – Pavel VeselýKamera – Vendulka ŘíhováScénář a režie – Pavel Veselý

Gepostet von Brandejská hospoda am Samstag, 18. April 2020