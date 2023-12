Ovako izgleda Bog ako se pita nauka: Koristili su posebnu tehniku (foto)

Dok mnogi raspravljaju o tome kako bi Isus mogao da izgleda, mi retko razmišljamo o tome kako ljudi zamišljaju Boga. Koristeći novu tehniku, psiholozi sa Univerziteta Severne Karoline u Čepel Hilu sproveli su studiju u kojoj je 511 hrišćana pregledalo stotine parova lica sa različitim izrazima i crtama lica.

Učesnici su zamoljeni da izaberu sliku koja najbolje odražava njihovu ideju o izgledu Božanstva. Odabrane slike su zatim kombinovane da bi se stvorilo prosečno lice koje predstavlja kako prosečni američki hrišćanin veruje da Bog izgleda.

This is what God looks like according to science…i’m confused though i thought science said there isn’t a God? 🤔 pic.twitter.com/mpLbOwImOD

