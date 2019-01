Ovako izgleda sletanje sonde na tamnu stranu Meseca (video)

Kineska nacionalna svemirska agencija (CNSA) objavila je snimak kako je lunarna sonda sletela na suprotnu stranu Meseca, što predstavlja prvo u istoriji čovečanstva „meko“ sletanje na stranu Meseca koja nije vidljiva sa naše planete.

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7

— CGTN (@CGTNOfficial) January 11, 2019