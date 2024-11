Ove legendarne telefone nekada su imali svi: Koji je bio vaš prvi mobilni? (foto)

Život danas nezamisliv je bez mobilnih telefona. Stariji se još i sećaju fiksnih uređaja ili telefonskih govornica, ali mlađe generacije srasle su s mobilnim i u rukama im je takoreći 24/7. Možda se čini kao da je mobilni izum star tridesetak godina, istorija mobilnih telefona zapravo seže sve do 1908. godine kada je u Kentakiju izdat američki patent za bežični telefon.

Mobilni telefoni su izmišljeni još 1940-ih kada su inženjeri koji su radili u AT&T razvili ćelije za bazne stanice mobilnih telefona.

Prvi mobilni telefoni uopšte nisu bili mobilni telefoni. Bili su to dvosmerni radio uređaji koji su omogućavali ljudima poput taksista i hitnih službi da komuniciraju.

Umesto da se oslanjaju na bazne stanice sa odvojenim ćelijama (i signal se prenosi od jedne ćelije do druge), prve mreže mobilnih telefona su uključivale jednu veoma moćnu baznu stanicu koja pokriva mnogo šire područje.

Motorola je 3. aprila 1973. bila prva kompanija koja je masovno proizvela prvi mobilni telefon. Ovi rani mobilni telefoni se često nazivaju 0G mobilnim telefonima ili mobilnim telefonima nulte generacije. Većina današnjih telefona oslanja se na 4G ili 5G mobilnu tehnologiju.

