Ove urnebesne stvari žene pretražuju na Guglu

Američka firma „Google“ nije tek klasična internetska tražilica, već jedna od najvećih „tech“ kompanija na svetu koja se osim internetskim biznisom bavi i mnogim drugim uslugama i proizvodima u svetu tehnologije, softverom, hardverom…

Za većinu ljudi Gugl je prvo mesto gde zavire kad nešto traže. Ako trebate da znate kako doći do negde, možete to izguglati. Ako trebate znati kakvo će vreme biti sutra u Parizu, guglate. Guglate i pitanja za koja ljudi misle da su toliko glupa da ne žele da drugi znaju da traže odgovor na njih.

Žene imaju puno pitanja, što znači da su često na Guglu. I sigurno će im Gugl pomoći u pronalaženju odgovora.

Mi smo se potrudili da iskopamo šta sve žene guglaju i izvdojili smo 15 neobičnih čestih pretraga koje su nas nasmejale, iznenadile pa i pomalo šokirale. Srećom – „What happens on Google, stays on Google“.

15. Može li se kupiti vino u bačvi?

Ovo je valjano pitanje. Za one vikende koje provedete sa prijateljcama za koje znate da će popiti puno vina. Kad se družite sa svojim prijateljicama, vino je uvek neophodno. Dakle, umesto da kupujete boce i boce vina ili morate da se vraćate u prodavnicu da kupite još koju kad vam ponestane – što postoji velika verovatnoća – zašto jednostavno ne bi kupila „na veliko“. Kupovina takvog predmeta omogućuje mnogo lakši život svima – uvek ćete imati dovoljno (samo nemojte zaboraviti ponovo da napunite bačvu kad potrošite sve iz nje).

14. Kako mogu da ošišam sopstvenu kosu?

Svi znamo kako se to završava. Uglavnom završite sa najgorom frizurom ikada. Postoji razlog zašto frizeri idu u školu da bi naučili kako da naprave savršenu frizuru. Ako bi šišanje kose bilo nešto što bi svako mogao raditi, ne bi bile potrebe za frizurama. Razumljivo je, međutim, da šišanje kose može biti skupo i trošak koji većina ljudi ne želi da plati – pa su se odlučili za guglanje kako to uraditi sami. Šišate kosu na sopstveni rizik…

13. Slatke tetovaže na prstima

Tetovaže na prstima vrlo su popularne među ženama. Žene vole da istetoviraju na prstima nečije inicijale ili neke reči ili čak male simbole. Lepo ih je imati ako se lepo odrade, ali nisu uvek najbolje tetovaže. Pre svega zato jer su vam ruke stalno u vodi za pranje te stalno njima dodirujete razne stvari pa je i veća verovatnoća da će mastilo izbledeti mnogo brže i trebaće često da se retušira. Dakle, to je neprestani trošak. Možda su simpatične, ali održavanje zahteva puno truda – i nisu toliko originalne kao što mislite da jesu.

12. Smatraju li se lutke na naduvavanje putnicima u automobilu?

Teško je reći zašto se neko za takvo pitanje obraća Guglu. Odgovor je kratak i jasan – NE. Pravo je pitanje zašto u svom automobilu uopšte imate lutku na naduvavanje? Ne znamo kako bi reagovali policajci da vas zaustave te ugledaju lutku na naduvavanje na sedištu pored vas.

11. Koliko mačaka je previše mačaka?

Koliko mačaka morate imati da bi vas smatrali ludom ljubiteljkom mačaka? Žene vole mačke i nema broja za koji veruju da je previše mačaka. Međutim, koliko morate imati da bi to bilo opsesija? Ne postoji čarobni broj i nikad ne možete imati previše mačaka, osim ako to ne postane problem i ne možete da se brinete o njima. Sigurno je imati jednu ili dve mačke pravilo, ali ako ste „luda mačija mama“, onda ionako verovatno niste normalni za druge. Mačke su sjajne prijateljice – pa što više to bolje.

10. Gde mogu da kupim jednoroga?

Možda mislite da je ovo pitanje ludo, ali postoje znatiželjni ljudi koji žele da saznaju mogu li da kupe jednoroga. Bez obzira na to verujete li da jednorozi postoje ili ne, žene i dalje žele da znaju mogu li ga kupiti i gde ga mogu kupiti. Zamislite da kao svog kućnog ljubimca imate mistično stvorenje – to bi bilo prilično kul. Zamislirte koliko bi svet bio lud da su jednorozi kućni ljubimci. Neki žele pse kao kućne ljubimce, drugi žele jednoroge. Ko smo mi da sudimo?

9. Mogu li zatrudneti?

Žene se svakodnevno obraćaju Guglu i postavljaju pitanja o trudnoći. Postavljaju pitanja o određenim scenarijima gde se pitaju mogu li da zatrudne radeći određene stvari. Ako u „situaciji“ postoje muškarac i žena, većinu vremena postoji mogućnost da možete zatrudneti. Svi znamo kako se bebe rađaju i što je potrebno da se dete rodi. Ne bi trebalo biti zabune oko toga možete li zatrudneti ili ne. Ali, ako ste žena i ne radite ništa da sprečite trudnoću, onda je odgovor da – da, možete zatrudneti. Ako imate dodatnih pitanja, najbolje je razgovarati sa lekarom. Oni znaju više od Gugla.

8. Kasni mi menstruacija jedan dan, da li sam trudna?

Propuštanje mesečnice često navodi žene da misle da su trudne. Trudnoća nije jedini razlog, ali je najčešći. To što kasni jedan dan, ne znači da ste trudni. Vaša mesečnica može varirati i to je potpuno normalno. Nema razloga za frku i paniku ako je prošao samo dan. Nedelja ili više – onda bi trebali da se zabrinete. Ako mislite da su vaše pretpostavke ispravne, obratite se lekaru.

7. Je li normalno imati menstruaciju jednom mesečno?

Ovo bi moglo da vas natera da odmahnete glavom i pomislite koliko je ta osoba glupa, ali ovo je pitanje koje žene guglaju. Možda je to očito ili dobro poznato većini žena, ali neke traže odgovor na to. Ako ste upoznati sa načinom rada ženskog tela, znate da je normalno imati menstruaciju jednom mesečno. U stvari, to je ono što se pretpostavlja. To se može činiti glupim pitanjem, ali neke žene nemaju normalne menstruacije, pa kada počnu da je dobijaju jednom mesečno, žele da znaju da li je to normalno. Možda Gugl nije mesto za postavljanje takvih pitanja – lekar je verovatno prikladniji.

6. Kako izgubiti težinu preko noći

Kako smršati je obično nešto što žene stalno guglaju. Međutim, pokušati da smršate preko noći nije tako lako ili verovatno uopšte nije moguće. Možda ćete moći da izgubite kilogram ili dva preko noći, ali da bi izgubili značajniji iznos trebaće vam mnogo duže od osam sati sna. Postoje čajevi i pića koja obećavaju da ćete izgubiti kilograme preko noći, ali žene često nisu zadovoljne rezultatima jer očekuju veći gubitak kilograma. Gubitak kilograma nikada nije lak i oduzima puno vremena i predanosti, pa ako želite lepo telo, najbolje je početi odmah. Rim nije izgrađen u jednom danu.

5. Guglaju sebe

U jednom trenutku svog života svaka žena gugla sebe – bilo da ste poznata slavna osoba koja želi da vidi što tabloidi govore ili tek prosečna devojka radoznala šta će pronaći. Većina ljudi koji sami sebe guglaju jednostavno pronađu svoje profile na društvenim mrežama ili neugodnu sliku koja je bila na njihovom „MySpaceu“ pre više od 10 godina – ali nikad ne znate šta ćete pronaći. Premda vam može zvučati glupo da guglate samu sebe, to možda i nije loša ideja – posebno zato jer poslodavci ovih dana gledaju Internet kako bi saznali više o svojim zaposlenima pre nego što ih zaposle.

4. Kako „tverkovati“

Gugl je savršeno mesto ako želite da naučite novi plesni potez. „Tverking“ je postao toliko popularan da svi žele da znaju kako to da rade. Na Internetu postoji bezbroj video klipova koji ljude podučavaju tu vrstu plesa, pa je očito da ljudi to traže. Koliko god zvučalo glupo, svi žele da znaju kako se tverkuje. Međutim, sa sigurnošću se može reći da tverkovanje nije za svakoga i nisu svi u stanju da nauče kako to da rade. Bez obzira da li ste u tome dobri ili ne, nema štete u zabavi i pokušaju. Napred, devojko!

3. Vara li me moj dečko?

Gugl možda zna odgovore na većinu stvari, nažalost ovo je jedno pitanje na koje Gugl nema odgovor. Žene su poznate i po tome što su zaključile da ih njihov dečko vara iz najmanjih razloga. Gugl je možda glupa stvar, ali žena želi da zna da li je muškarac vara i možda je Gugl jedino u šta veruje da će dati istinit odgovor. Sigurno da Gugl može ponuditi neke savete i indikatore da vas dečko vara, ali jedini način da to saznate sigurno je da ga otvoreno pitate. Neke stvari nisu zamišljene za guglanje.

2. Kako steći pratioce na društvenim mrežama

To možda i nije najgluplja stvar na Guglu, ali zapravo ne postoji neka nauka iza sticanja pratilaca na društvenim mrežama. Budući da se sve izmene vrše na platformama društvenih medija, nema potrebe objavljivati stvari u određeno vreme da bi stekla više pregleda ili „retweeta“. Ako objavite zanimljiv sadržaj u kojem ljudi uživaju i žele da ih vide više, veća je verovatnoća da ćete dobiti sledbenike. Međutim, postoji puno marketinških trikova kako bi se privukla pažnja na profilima. Važno je uvek ostati veran sebi i biti kakvi jeste.

1. Sagorevaju li se kalorije puštanjem gasova?

Bilo da žene vole to da priznaju ili ne, svi puštaju gasove. Dakle, ako je to nešto što žene rade svakodnevno, pitaju se postoji li neki način na koji bi mogli da smršaju od toga. Možda zvuči glupo ako ovako nešto guglate, ali na Internetu je bilo puno izveštaja o tome. Iako postoji mnogo izveštaja o tome kako „ispustiti“ kalorije, nema konsenzusa da li je to istina ili ne. Ako želite da verujete da puštanje gasova sagoreva kalorije, onda je to dobro za vas. Barem priznajete da žene zaista puštaju gasove.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.