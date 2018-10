Ovo je razlog zbog kojeg je princeza Dajana u javnosti uvek hodala spuštene glave

Kada se udala za princa Čarlsa, Dajana Spenser imala je tek 20 godina, a kasnije u životu često je govorila o svim poteškoćama kroz koje je prolazila kao novopečena članica kraljevske porodice.

Posle udaje za princa Čarlsa, Dajana je preko noći postala itekako zanimljiva javnosti, a svaki njen korak posmatrao se pod lupom. Svi su očekivali da će preko noći savladati i zapamtiti sva moguća kraljevska pravila i protokole, ali njoj je sve to stvaralo ogroman teret i poteškoće

Kada se danas pogledaju neke njene fotografije iz ranijih dana, vidljivo je da je u javnosti, na većini njih, glavu lagano naginjala napred. Razlog tome Dajana je otkrila u intervjuu koji je dala Endru Mortonu. I u knjizi ‘Diana: Her True Story – In Her Own Words’ objasnila je sve.

– Kada sam tek stupila na scenu, uvek sam naginjala glavu. Sada kada gledam te fotografije, na njima izgledam mrzovoljno, ali nisam takva bila. U svojoj glavi bila sam preplašena. Mrzovoljna nisam bila ni kao dete. To jednostavno nisam ja. Samo sam se bojala sve te pažnje koju sam dobijala i trebalo mi je šest godina da se priviknem na sve to. Jednog trenutka bila sam niko i ništa, a već drugog princeza od Velsa, majka, igračka za medije, članica kraljevske porodice… Bila sam previše toga za jednu osobu – priznala je princeza Dajana.

Međutim, prema rečima jedne od kraljičinih sekretarica, Diki Arbiter, postojao je još jedan razlog zašto je spuštala glavu, a otkrila ga je za Vog.

– Upoznala sam je tri ili četiri dana pre venčanja. Napunila je 20 godina, a ljudi su je zvali ‘sramežljiva Di’ jer je uvek spuštala glavu dok bi razgovarala s nekim. Ona ustvari nije bila sramežljiva, a mislim da je to bilo zbog njene visine – bila je visoka 178 centimetara, zato je često morala da se glavom naginje prema ljudima kako bi bila ‘na njihovoj visini’, da se oni ne osećaju neugodno.