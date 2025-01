Ovo sigurno niste znali, pivo pomaže kod ovih 7 tegoba!

Naravno, moramo naglasiti da pivo ima koristi za vaš organizam samo i isključivo kada se umereno konzumira

Da li je pivo dobro za nas? Pa, između ostalog, dobro je za naše srce, a tu je i nauka da to podupre. Vino često zauzima centralnu poziciju tokom razgovora o zdravlju srca. Ali nemojte potceniti prednosti piva. Prema istraživanju istraživača sa Univerziteta u Kembridžu i Univerzitetskog koledža u Londonu, studija o kardiovaskularnim bolestima je analizirala elektronske zdravstvene podatke o skoro 2 miliona zdravih odraslih u Velikoj Britaniji.

Ljudi koji su UMERENO konzumirali pivo imali su manje verovatnoće da posete lekara za sedam stanja, uključujući srčane udare i krvne ugruške od onih koji su bili teški alkoholičari ili uopšte nisu pili.

1. Pivo može pomoći kod reumatoidnog artritisa

Alkohol, uključujući pivo, ima antiinflamatorna svojstva, zbog čega je verovatno razlog zašto je povezan sa pozitivnim implikacijama za zdravlje srca, kao i druge bolesti izazvane upalom. Studija objavljena u časopisu „Arthritis & Rheumatology“, koja je obuhvatila 1,9 miliona učesnika iz studije zdravstvene nege medicinskih sestara (NHS), pokazala je da su žene koje su pile pivo dva do četiri puta nedeljno imale 31 posto manji rizik od reumatoidnog artritisa u poređenju sa svojim kolegama.

2. Ima antimikrobno dejstvo u našim ustima

Pivo i hmelj (kao i crno vino i kafa) sadrže antimikrobna jedinjenja koja mogu pomoći u borbi protiv neželjenih peroralnih klica povezanih sa plakom i bolestima desni. Dok je jedna od prednosti piva zdraviji osmeh, to ne znači da bi trebalo potpuno da preskočite pranje zuba i čišćenje koncem. I dalje su neophodni za dobro oralno zdravlje.

3. Zaštita vida

Da li bi pivo moglo da vam na neki način potpomogne vidu? Može se reći. Studija sa 3,654 osobe objavljena u časopisu „American Journal of Ophthalmology“ pokazala je da su učesnici sa umerenom konzumacijom alkohola imali 50% manju učestalost operacije katarakte (u odnosu na one koji ne piju) tokom perioda od pet do deset godina. Antioksidanti u vinu i pivu mogu biti zaslužni za ove koristi; brojne studije pokazuju da su katarakta i makularna degeneracija češće prisutne kada je ishrana slaba u antioksidantima.

4. Pivo bi moglo da smanji rizik kamena u bubregu

Kameni bubrezi su sitni, čvrsti mineralni depoziti koji se formiraju unutar bubrega, što može biti rezultat dehidratacije ili određenih izbora hrane. Ako ste ih ikada iskusili, znate da mogu proći veoma bolno. Klinički dnevnik Američkog društva za nefrologiju, koji je pratio skoro 200.000 učesnika, otkrio je da oni koji piju jedno pivo dnevno imaju 41 posto manji rizik od stvaranja kamena u bubregu. Istraživači veruju da je to zbog diuretičkih svojstava piva i drugih alkohola.

5. Pivo može pomoći vašim kostima

Pivo je bogat izvor silicijuma koji je ključni deo formiranja i održavanja kostiju u ljudskom telu. Studija koju je sproveo Međunarodni žurnal endokrinologije pokazala je da ubacivanje silicijuma u ​​ishranu ima potencijal da spreči i leči osteoporozu, posebno kod žena u postmenopauzi koje imaju problema sa gubitkom koštane mase. Ostale namirnice koje imaju silicijum su cela zrna, žitarice i malo povrća uključujući i zeleni pasulj.

6. Zdravlje mozga

Silicijum koji se nalazi u pivu takođe može pomoći vašem mozgu. Štiti vaš mozak od spojeva koji mogu dovesti do kognitivnih bolesti. Postoji i studija koja kaže da jedinjenje koje se nalazi u hmelju, ksantohumol, podržava neuronske ćelije koje mogu da pomognu u sprečavanju neurodegenerativnih poremećaja kao što su Alchajmerova, demencija i Parkinsonova bolest.

(Stil.kurir.rs)

