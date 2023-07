Ovo su najmoćniji brojevi koji određuju životni put, evo šta vam poručuju

U drevnom sistemu numerologije, brojevi i slova imaju energetske vibracije za koje se smatra da utiču na našu svrhu i život uopšteno. Jedan od glavnih aspekata numerologije jeste broj vašeg životnog puta, koji će obično biti jednocifreni broj između 1 i 9. Postoje, međutim, tri „glavna broja“ na koja treba obratiti pažnju kada računate svoju numerološku kartu: 11, 22 i 33. U nastavku slede opisi snage i slabosti ovih brojeva.

Koji su moćni brojevi?

Postoje tri slučaja kada broj vašeg životnog puta nije jednocifreni broj, već dvocifreni „moćni broj“. Ti brojevi su 11, 22 i 33. Ako ste izračunali svoj broj životnog puta i on se svede na bilo koji od ta tri glavna broja, imate moćan broj životnog puta. Glavni, moćni brojevi povezani su s borbom, ali s postignućima, objašnjava numerolog i autorka knjige You Are Cosmic Code Kejtlin Kerhart. Ovi brojevi nose jaku energiju, kao i teže lekcije koje ovim ljudima daju dubinu i veliki potencijal, kao i izrazito kvalitetnu staru dušu. Prema Kerhart, ljudi s moćnim brojevima se mogu smatrati glavnim učiteljima koji imaju sposobnost da donesu velike promene u svetu.

Kako saznati imate li glavni broj?

Da biste saznali svoj broj životnog puta treba vam puni datum rođenja. Uzmimo za primer rođendan 27. mart 1969. Počet ćete ispisivanjem svog punog datuma rođenja, uključujući punu godinu. Saberite svaku od cifara i nastavite da ih sabirate dok ne svedete na jednocifreni broj.

27. mart 1969. (ili 27-3-1969), daće vam: 2+7+3+1+9+6+9 = 37. Odatle, 3+7 = 10, a 1+0 = 1. Dakle, ovaj rođendan ima životni put broj 1.

Sada uzmimo rođendan 4. avgust 1961., što bi vam dalo 4+8+1+9+6+1 = 29. Odatle, 2+9= 11. To je odgovarajući broj koji se traži i koji govori da imate moćan životni put (isto je i s 22 i 33).

Broj 11: Vidovnjak

Ako imate životni put broj 11, to je kao da imate pojačani životni put broja 2. Životni put 11 vrlo je osetljiv. On sija univerzalnim, božanskim svetlom i često dolazi s pojačanom intuicijom, a Kehart dodaje da ovaj životni put ima duboko unutrašnje znanje koje je jače od svih ostalih brojeva.

“Oni su most između podsvesnog i svesnog sveta, uvek uključeni u univerzalnu svest, bili oni toga svesni ili ne – primjećuje Kerhart. Ako imate broj 11, vi ste stara duša i proveli ste prošle živote stičući duhovnu mudrost i znanje – ovo je vaš dar koji možete podeliti sa svetom. Ti ljudi su rođeni iscelitelji i verovatno će u svojim životima biti pozvani da vode i obrazuju druge”, objašnjava Kerhart.

Loše strane broja 11

Izuzetna osetljivost ovog glavnog broja ponekad može dovesti do nervoze, skepticizma i raspršenog razmišljanja, pa je važno da ljudi s ovim brojem budu svesni svog preteranog razmišljanja i nepoverenja.

Kerhart takođe primjećuje da ovaj životni put ima tendenciju da ‘hoda tankom linijom između slave i samouništenja’. Naime, oni se sami sebi mogu naći na putu, što ima veze s unutrašnjom borbom s kojom se suočavaju između sleđenja svog racionalnog uma i intuicije. Broj 11 se usklađuje sa svojom svrhom tek kada nauči da veruje svojoj intuiciji više nego svom racionalnom umu.

Broj 22: Graditelj

Životni put 22 je kao ekstremni životni put broj 4. Četvorke su „graditelji“ numerologije, i kao takvi se smatraju „glavnim arhitektama“. A ako je ovo broj vašeg životnog puta, čestitamo jer je to najmoćniji broj u numerologiji. Verovatno ste majstor produktivnosti i imate sposobnost obavljanja sjajnih poslova u ovom životu. Kao što Bjorklund kaže: „Broj 22 nosi snažnu građevinsku i manifestujuću energiju.“ Uopšteno, ovaj životni put je ovde kako bi „arhitektovao“ carstvo koje će pomoći da čovečanstvo krene ka boljem. Oni su nadgledači promena i bez obzira na to koje područje odaberu da izraze svoje talente, predodređeni su da postanu stručnjaci u odabranim područjima. A kad govorimo o manifestiranju, ovaj životni put takođe ima veliki kapacitet da manifestuje svoju životnu viziju u stvarnost.

Loše strane broja 22

Dok su glavni brojevi moćni, oni takođe dolaze sa snažnim izazovima, a u slučaju 22, Kerhart kaže da ovaj put može biti jedan od ekstrema. Iako su sposobni da postignu velike podvige, jednako su sposobni da budu nesigurni u sebe i svoju jedinstvenu viziju. Oni mogu da preispituju sopstvenu moć (ili je ignorišu), što će ih samo kočiti.

Broj 33: Prosvetljeni hranitelj

Moćan broj 33 je glavni što se tiče bezuslovne ljubavi i više svesti. Razmotrite životni put 6, koji neguje i bavi se čovečanstvom. Životni put 33 podiže tu energiju punu ljubavi na viši nivo i smatra se duhovno najrazvijenijim brojem.

“Životni put 33 predstavlja prosvetljenog hranitelja i krajnjeg njegovatelja. To je takođe broj koji predstavlja ljubav u najčistijem obliku”, kaže Kerhart, dodajući da su ti ljudi ovdje kako bi ovladali bezuslovnom ljubavlju prema sebi – i zatim tu bezuslovnu ljubav dali drugima. Ti su ljudi takođe iscelitelji i vodiči i daju ljubav bez očekivanja te ljubavi nazad.

Loše strane broja 33

Kerhart objašnjava da ovaj životni put često ima mnogo toga za isceljenje, bilo iz prethodnih života ili iz ovog. Međutim, slomljeno srce s kojim se suočavaju tokom života samo pomaže da ojačaju njihovu odlučnost u pomaganju u lečenju drugih. Ovo je životni put koji razume šta znači patiti, a potom želi da umanji patnju drugih. Izazov im je da nauče da ostanu otvoreni i oslanjaju se na svoju osetljivost, umesto zatvaranja ili otvrdnjavanja zbog borbi s kojima se suočavaju, piše Mbg, a prenosi 24sata.

