Ovu optičku iluziju ljudi rešavaju već 900 godina: Koju životinju vidite i šta to otkriva o vama? (FOTO)

Jedna od najstarijih optičkih iluzija koja već 900 godina zbunjuje ljude, nalazi se u hinduističkom hramu Airavatesvara u Indiji. Hram koji se nalazi u indijskoj državi Tamil Nadu, podigao je u 12. veku Radžaradža Drugi. A jedan od zaštitinih znakova ove građevine je skulptura na kojoj su sjedinjeni likovi slona i bika.

Ono što je čini veoma zanimljivom je večno pitanje, čija je glava, odnosno, da ili vidite bika ili slona.

Naime, ako pokrijete telo životinje s leve strane, jasno se vidi slon, ali ako to uradite s desne strane, dobijate sliku bika. Životinja koju ste prvo videli otkriva mnogo toga o vašem karakteru:

One of the world`s oldest optical illusions in art..!

An elephant and a bull sharing a common head.

This 900 year old exquisite bas relief is part of the Airavatesvara Temple and is a shining example of Chola architecture. Magnificent..! pic.twitter.com/zTswxcQHsr

