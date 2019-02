Poklonila dečku majicu sa BIZARNIM natpisom, ceo internet je sad VREĐA (foto)

Nedavno je Britanka Holi Kokeril na svom Tviter profilu okačila fotografije rođendanskog poklona koji je kupila dečku, ni ne sluteći da će iste obići svet i postati predmet šale na Internetu…

Naime, ova devojka otkrila je svojim virtuelnim prijateljima da je dečku poklonila majicu sa šaljivom porukom, a ubrzo je njena ideja postala viralni hit.

– Mislim da se Karlu ne sviđa majica. Treba da je nosiš sa ponosom, dragi moj – napisala je ona uz fotografiju na kojoj njen dečko pozira u svom originalnom daru.

Da ovo ne bude tek običan, patetičan poklon pobrinuo se prilično neobičan natpis na majici: „Ako čitaš ovo, gledaš u mog muškarca predugo. A ovako bih ja gledala tebe da sam tu. Zdravo, ja sam Holi, njegova DEVOJKA.“

I dok su mnogi shvatili da je reč samo o dobroj šali, bilo je i onih koji su smatrali da je ova atraktivna crnka nesigurna i da pomenuta poruka odražava njeno pravo mišljenje. Ipak, ona se oglasila nakon brojnih uvreda i objasnila da se zaista radi o čistom zezanju.

– Ljudi su besni jer sam dečku poklonila majicu sa svojom facom iz šale. Ako mislite da bih ga naterala da to nosi, potpuno ste u pravu. Lol, šala, biće u korpi za veš posle – napisala je ona.

