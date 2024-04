Pomislite na voljenu osobu i izaberite jedno slovo iz ove reči: Saznaćete šta vam donosi budućnost

Univerzum je moćan i stalno nam šalje poruke. Nekada je lako protumačiti ih, a nekada one prolaze mimo nas.

Često nam ljubav prouzrokuje mnogo patnje i bola, pogotovo kada ne znamo kakve su namere i osećanja druge strane.

Zato izaberite jedno slovo iz reči ANGEL i saznajte šta vas čeka.

A i E – Osećate se kao da mu nije stalo do vas jer vas ne kontaktira. Ali on uvek proverava gde ste i šta radite preko društvenih mreža. On te vidi. Uskoro će vam poslati poruku i reći sve što ste čekali da čujete.

N i L – Nekome nedostajete. Malo ste čak i uznemireni zbog ove osobe. Jednog minuta je tu, a sledećeg ga nema. Pre kraja ovog meseca dobićete dobre vesti, možda i ponudu za brak.

G – Neko je plakao zbog vas i previše razmišljao o svim stvarima tokom noći, osećajući se jadno zbog toga kako su stvari ispale. Ova osoba želi da se vrati, ali joj ponos to ne dozvoljava. Uskoro ćete čuti tu osobu sa srdačnom porukom, piše 24sedam.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.