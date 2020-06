Poruka vozača GSP-a postala hit

Zbog sprečavanja širenja virusa korona, zvanična odluka je da se u vozilima gradskog prevoza može ulaziti strogo na prednja vrata, građani to uporno ne poštuju. Srbi smo, pa je valjda to donekle i logično. Inače, klima je dozvoljena od subote, odlukom Sekretarijata za javni prevoz.

Svedoci smo kritika putnika koji nestrpljivo čekaju da se srednja i poslednja vrata otvore, kako bi ušli, kriveći za to vozača, ukoliko ista ne otvori.

​Ove situacije očigledno su „dojadile“ jednom od vozača GSP pa je sledećim tvitom objasnio zašto se toliko znojimo i „kuvamo“ u prevozu, iako je klima uključena. Prema njegovim rečima, krivci za to su upravo građani, odnosno njihova neposlušnost, prenose Novosti.

Svi vi koji ne želite da uđete na prednja vrata treba da znate da je kod mene u busu trenutno ne više od 23-25 stepeni samo zahvaljujući tome što nemam izlaz na svakoj stanici nego samo ulaz i otvaram samo prednja, e zato kod mene klima ohladi extra! Uključite mozak!!! — GSP Vozac ® (@GSPvozac) June 28, 2020

(Sputnjik)

