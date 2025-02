Poslednji matrijarhat na svetu: Brakova nema, muškarci se apsolutno ništa ne pitaju

„Kada bi žene vladale svetom, ne bi bilo ratova“ samo je jedna od mnogobrojnih poslovica koje ukazuju na vrline žena kao vladara.

Međutim, da nije reč o praznoj priči svedoči i primer iz Kine, gde i danas živi pleme Mosuo, koje je još poznato i kao kraljevstvo žena – koje se smatra možda i poslednjim matrijarhatom na svetu.

Mosuo pleme ima prilično dugu istoriju, koja datira čak 2.000 godina unazad. Ono što je specifično za ovo pleme svakako je da su oduvek negovali tradiciju i kulturu matrijarhata. Naime, u ovom plemenu žene su te koje uvek donose odluke i koje su na čelu porodice.

Svaka porodica se obično sastoji od 10 ili čak više članova, ali sva imovina je uvek u rukama žena. Ono što je specifično za ovo pleme jeste da praktikuju jednu vrstu „otvorenog, liberalnog braka“, gde je ženama dozvoljeno da imaju koliko god ljubavnika žele.

Zapravo, one i nisu vezane klasičnim brakom, već muškarci, koje Mosuo žena poželi, noću dolaze u njenu kuću, provedu noć s njom, a iz kuće mora otići pre nego što svane. Ukoliko žena ne želi vezu sa dotadašnjim ljubavnikom, ona simbolično stavlja muške cipele ispred svojih vrata, dajući mu do znanja da je njegovo mesto zauzeto. Ako se iz jedne ovakve veze rodi dete, to dete odgaja majčina rodbina i dete dobija majčino prezime.

Inače, u prošlosti Mosuo pleme je bilo prilično izolovano i skoro da nije imalo kontakta sa spoljnim svetom. Međutim, posljednjih godina njihovo mesto je postalo poznata turistička destinacija i oni se polako otvaraju prema svetu. Štaviše, pokazali su se kao izuzetno gostoljubivi.

Iako mnogi smatraju da je pleme Mosuo poslednji matrijarhat na svetu, činjenica je da njihovu zajednicu ne možete porediti s ostatkom sveta jer su dugo bili izolovani, a samim tim ne mogu se ni upoređivati sa vrednostima zapadnog sveta.

Zapravo, u ovom plemenu muškarci nemaju neku posebnu odgovornost: nemaju posao, odmaraju po ceo dan kako bi bili odmorni noću. Generalno, njihova jedina uloga jeste uzgajanje stoke i ribolov. Inače, ono što je bitno naglasiti za ovo pleme jeste da se žene iz plemena ne udaju, to jest, kod njih ne postoji nikakva klasična ceremonija stupanja u brak. Zapravo, u njihovoj kulturi i tradiciji imati samo jednog partnera predstavlja nepoštovanje svojih predaka, niti se smatra podobnim. Upravo zato u njihovom jeziku ne postoji reč za oca ili muža.

Postoji nekoliko aspekata Mosuo kulture koji privlače pažnju ostatka sveta, a jedan od najvažnijih jeste ta liberalna veza, gde žena može da bira ljubavnika, a pritom nije obavezna da živi s njim pod istim krovom.

Zapravo, zajednički život uopšte nije preporučljiv jer to jednostavno nije u njihovoj tradiciji. Nije tajna da Mosuo žene ne veruju u brak, bar ne u instituciju braka kakva je nama poznata. Inače, muškarci nemaju svoju imovinu i do kraja života žive u majčinoj kući.

