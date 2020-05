Poslednji snimak tasmanijske zveri, izumrle pre skoro 90 godina (video)

Tasmanijski tigar ili tilacin nestao je sredinom 20. veka i malo se živih ljudi može pohvaliti da ga je lično videlo. Međutim, snimak koji je nedavno objavio Nacionalni arhiv za kinematografiju i zvuk Australije omogućava nam da vidimo poslednjeg člana ove fascinantne vrste.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.

Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy

— NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020