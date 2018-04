Predviđanja jednog pisca iz 1999. godine o našoj realnosti lede krv u žilama

Američki pisac naučne fantastike Dejvid Gerot je pre gotovo dvadeset godina predvideo stvari koje su se danas ostvarile.

Novinarka Ester Šindler na svom je Twiter profilu podelila deo intervjua koji je davne 1999. godine uradila sa piscem.

In 1999, I asked David Gerrold to write a "future of computing" prediction for the magazine where I was Technology Editor. Here's what he wrote. pic.twitter.com/UAMM0Pm4W6

