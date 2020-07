Prilično jezivo stvorenje: Riba koja može da hoda (video)

Riba neobičnog izgleda sa iskolačenim očima, perajima nalik čiroki frizuri na glavi i sa sposobnošću hodanja po morskom dnu pektoralnim i karličnim perajima doživela je tragičnu sudbinu. Takozvana glatka „hodajuća“ riba proglašena je izumrlom i to je prva moderna morska riba koja je u potpunosti nestala, navodi Međunarodna unija za očuvanje prirode.

Pre samo 200 godina, „hodajuća“ riba je bila česta u Australiji – gde se kupala u toplim, obalnim vodama Tasmanije. Godine 1802. francuski prirodnjak Fransoa Peron ubio je prvi primerak ovog čudnog bića u jugoistočnoj Tasmaniji.

Sada je Peronov uzorak (koji možete videti ovde) jedini primerak preostao za proučavanje. Uprkos obimnim podvodnim istraživanjima duž australijske obale, glatka „hodajuća“ riba nije „viđena više od 200 godina“, što znači da je Peron bio jedini naučnik koji ju je uhvatio, pokazalo je istraživanje iz 2017.

Sa izumiranjem glatke „hodajuće“ ribe, opstaje samo 13 drugih vrsta „hodajućih“ riba. Sve te ribe žive na morskom dnu, gde koriste peraje poput ruku da bi „šetale“. Te ribe su sada izuzetno retke.

Ribe sa rukama su morske ribe. „Hodajuće“ ribe imaju jedan trik koji oduševljava naučnike: njihove bebe nemaju fazu larve. Umesto toga, ribe rađaju na morskom dnu potpuno formirane „maloletnike“, prenosi Lajv sajens.

One su „kućne muve“, nemaju veliko stanište. Drugim rečima, ako su njihove oblasti uznemirene, nemaju gde da idu. Većinu svog vremena provode sedeći na morskom dnu, s povremenim pomeranjem od nekoliko metara ako ih nešto uznemiri. Pošto im nedostaje faza larvi, one se ne mogu raširiti na nove lokacije – i prema tome, populacije ove ribe su veoma lokalizovane i podložne pretnjama.

@IUCNRedList has updated listings of all #handfish (Family Brachionichthyidae). Includes the first ever marine bony fish to be listed as #extinct (Smooth Handfish, Sympterichthys unipennis). https://t.co/iUH33SyBKJ#conservation #extinction

(📷Red handfish, J. Stuart-Smith) pic.twitter.com/iuGZMXTwQr

— Handfish Conservation Project (@HandfishProject) March 19, 2020