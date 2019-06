Princ Hari zahteva jednu stvar u svakom hotelu koji poseti

Najbolji prijatelj princa Harija, polo igrač Ignjacio „Načo“ Figueras, otkrio je šta to član kraljevske porodice traži od svakog hotela koji poseti.

– Bili smo nedavno u jednom hotelu u kom smo prespavali pre meča, rekao je Načo u intervjuu za jutranji program CBS televizije i dodao: On je u razgovoru sa jednim čovekom pomenuo ‘Jutros sam pio kafu i primetio da na šoljici imate plastični dodatak, a kada mi se košulja vratila sa hemijskog čišćenja, takođe je bila u velikoj plastičnoj kesi’.

Princ Hari je, naime, zahtevao da hotel prestane da koristi plastiku.

– Takav je on. Ja o tome ne volim da govorim, ali to je on. Oni su takvi. Ne žele da se koristi plastika više u svetu – dodao je prinčev prijatelj.